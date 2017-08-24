В ходе реализации проекта планируется построить новую трамвайную линию протяженностью 3,6 км по маршруту ул. Пернавас – ул. Сенчу – ул. Зирню – ул. Сканстес – ул. Спорта.

Также в рамках проекта планируется провести реконструкцию уже существующей инфраструктуры трамвайных маршрутов №5 и №9 протяженностью примерно 3 км до центра города.

Кроме того, планируется обеспечить соответствующее электроснабжение - построить новую подстанцию, провести реконструкцию одной уже существующей и установить новые контактные сети. Проект предусматривает строительство 11 новых остановок и покупку 12 новых низкопольных трамваев, а также большую реконструкцию улиц на отдельных участках, строительство местной полосы движения, перенос инженерных коммуникаций и строительство системы управления движением.

Общие расходы на реализацию проекта составляет 97,4 млн евро, из них ЕС предоставит почти 65,7 млн евро и еще 4,3 млн евро - в резерв, который будет разморожен после 31 декабря 2018 года, если будут выполнены определенные критерии проекта. Сумма финансирования Rīgas satiksme составит 27,4 млн евро.

Предполагается, что строительство новой трамвайной линии может начаться во второй половине следующего года, поскольку около года понадобится на подготовку технического проекта и согласование работ с держателями инженерных коммуникаций и владельцами недвижимости. Завершить проект планируется в 2022 году.

В Rīgas satiksme отмечают, что трамвайная линия на ул. Сканстес позволит опоясать исторический центр Риги, что откроет возможности для создания новых маршрутов в Риге в объезд центра города. Это снизит интенсивность движения общественного транспорта, разгрузит улицу Кр. Барона и создаст предпосылки для строительства в будущем новых трамвайных маршрутов в Плявниеки и Пурвциемс.

Как сообщалось, часть общества возражала против строительства новой трамвайной линии, указывая на то, что строительство затронет территорию Большого кладбища, которое будет частично разрушено. В свою очередь Rīgas satiksme и Рижская дума обещали, что этого не произойдет и только территория Скансте отвечает условиям получения европейского финансирования.