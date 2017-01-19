Убытки от забастовок авиадиспетчеров с 2010 по 2016 годы обошлись экономикам стран ЕС в €12 млрд, пишет Le Figaro со ссылкой на данные ассоциации европейских авиакомпаний Airlines for Europe (A4E).

Как передает RNS, 59% от общего объема потерь пришлось на туристическую отрасль (рестораны, отели). Потери самих авиакомпаний составили 6% от общей суммы. Наиболее часто забастовки за указанный период проходили во Франции (более 25 дней). Общая продолжительность забастовок авиадиспетчеров в Греции, Италии и Португалии составила 10–25 дней.

Для ограничения негативных последствий авиазабастовок представители ассоциации предлагают обязать французских авиадиспетчеров — как наиболее часто бастующих — уведомлять о начале забастовки за 72 часа.

"Подобная система никак не ограничивает собственно право авиадиспетчеров на забастовки. Она лишь устанавливает соотношение между количеством бастующих и уровнем трафика, который могут обеспечить авиакомпании (в дни забастовки. — RNS)", — приводит издание La Tribune слова представителя Air France-KLM Лорана Тимсита.

Ассоциация Airlines for Europe (A4E) создана год назад, ее членами являются Air France-KLM, Lufthansa, British Airways, Easyjet и Ryanair.