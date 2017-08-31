По сравнению с первым кварталом 2017 года, во втором квартале ВВП в сравнительных ценах по уточненным сезонно и календарно выровненным данным увеличился на 1,2%, а по сезонно и календарно не выровненным данным по сравнению со вторым кварталом 2016 года - на 4%.

Во втором квартале 2017 года ВВП в фактических ценах составил 6,8 млрд евро, в сравнительных ценах 2010 года - 5,7 млрд евро.

Во втором квартале 2017 года годовой прирост в обрабатывающей промышленности составил 7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 16%, в электро-, газо-, теплоснабжении и кондиционировании воздуха - 11%, в строительстве - 16%, в розничной торговле - 3%, в оптовой торговле - 2%, в отрасли транспорта пассажирские перевозки выросли на 7%, грузовые - сократились на 4%. В сфере гостиничных услуг и услуг общепита прирост составил 7%.

Расходы домохозяйств на содержание жилья за год выросли на 0,5%, на транспорт - на 3%, на мероприятия культуры и отдыха - на 8%, на продукты питания остались на прошлогоднем уровне. Расходы конечного потребления правительства увеличились на 5%.

Вложения в основной брутто-капилал увеличились на 26%, в продукты интеллектуальной собственности - на 47%.

В секторе экспорта товаров и услуг объемы во втором квартале увеличились на 5%.

Во втором квартале 2017 года годовой прирост зарплат работников составил 9%.

Обновленная по итогам ревизии данных ВВП информация будет доступна в базах данных ЦСУ 29 сентября.