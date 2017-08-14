По словам Осиса, опыт показывает, что надеяться на стабильность налоговой системы не приходится. "Наверняка в какой-то момент снова решат, что налоги "не работают" и их нужно "исправить", - заявил он. - Мы живем как в финансовой лаборатории, где постоянно идут эксперименты по самому плохому методу - проб и ошибок. Это напоминает то, как средневековые алхимики искали "эликсир жизни", который дал бы здоровье, богатство и бессмертие". Сегодня эксперименты, в основном, основаны на научных методах и исследованиях. "Но для этого необходимы профессиональные исследователи, которые умеют это, эту работу надо организовать и обеспечить соответствующее финансирование", - отметил Осис. Отдельные исследователи в Латвии есть, но системы исследований нет, считает он.

Реформа, которую в этом году проводит правительство, может оказаться "пшиком", но это станет понятно только через 3-5 лет, полагает Осис. "В предложениях заметна мотивация в первую очередь пополнить госбюджет. Само по себе это не плохо, если бы всегда принимался во внимание совокупный эффект на народное хозяйство и кошельки жителей", - заявил экономист.

В конце июля Сейм Латвии в срочном порядке утвердил пакет поправок к законам, которые предусматривают радикальные изменения в налоговой системе страны. В пакет "Налоговой реформы" включены изменения в законах о подоходном налоге с населения (ПНН), о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий.