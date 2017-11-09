"Если еще весной мне казалось, что вряд ли такое случится в 2018 году, потому в нынешнем году рост зарплат, скорее всего, не будет таким стремительным [...], то сейчас все выглядит так, что в следующем году - в год столетия Латвии - средняя зарплата официально составит 1000 евро", - отметил Казакс, добавив, что средняя зарплата может увеличиться до такого уровня, если в мире не произойдет каких-то негативных событий.

"Негативные демографические тенденции и вызванный экономическим ростом спрос на работников продолжают нагревать рынок труда и способствуют резкому росту зарплат. В комплекте с подъемом минимальной зарплаты подъем средней зарплаты брутто в следующем году будет около 9%. Обещанное в кошельке – к столетию Латвии средняя зарплата трудящихся достигнет 1000 евро. Под влиянием уменьшения налогов на рабочую силу зарплаты нетто будут расти быстрее. Часть подъема официальной зарплаты будет эффектом легализации, так что действительный рост средней зарплаты брутто может составить около 6–7%", - говорится в свежем экономическом обзоре Swedbank, который в четверг представил Мартиньш Казакс.

В Латвии экономический рост в третьем квартале превысил даже оптимистичные прогнозы, пишут аналитик в обзоре Swedbank. Хотя наиболее резкий темп роста, скорее всего, уже остался позади, и рост замедлится, в ближайшие пару лет он по-прежнему будет довольно существенным. В этом году экономика Латвии увеличится на 4,7%, в следующем – на 4,2%, а в 2019 году – на 3,2%. Результаты роста сказываются на кошельке – растут доходы и инвестиции предприятий, растут доходы и траты населения. С увеличением экономической активности все ярче обозначается горячая точка – рынок труда. Резкий рост зарплат потянет вверх не только покупательную способность, но и инфляцию.

В обзоре сообщается, что под влиянием внешних факторов, растущих акцизных налогов, а также подъема зарплат среднегодовая инфляция достигнет 2,9% в 2017 году и 3,5% в 2018 году, а в 2019 году, когда исчезнет базовый эффект подъема акциза, подъем уровня цен станет немного медленнее – около 2,5%.