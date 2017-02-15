В ходе эксперимента выяснилось, какие вещества можно обнаружить на используемых в Латвии банкнотах евро. Самыми грязными оказались деньги из кассы магазина. Об этом в среду сообщили в программе "900 секунд" телеканала LNT.

В эксперименте использовались банковская карточка и три банкноты: пять евро, полученные в сдаче из кассы магазина, пять евро, только что выданные банкоматом и пять евро, которые несколько дней хранились в кошельке.

"Самое большое количество микроорганизмов обнаружено на банкноте из кассы. На ней было 90 единиц, образующих колонии. Более чистыми были банкноты из кошелька и банкомата", - комментирует старший эксперт института Bior Байба Фогеле.

65 разных микроорганизмов было обнаружено на банкноте из кошелька и по 50 на образце из банкомата и на платежной карточке. Эксперты полагают, что деньги из кассы оказались самыми грязными вполне закономерно, поскольку к ним прикасалось самое большое число людей.

"Именно в кассе, особенно если мы говорим о местах большим оборотом клиентов и денег, это выглядит закономерно, поскольку поток денег может быть очень быстрым. В кассе обмен денег может происходить молниеносно: один клиент дал деньги, другой забрал, кассир участвует в этом процессе, и это может происходить очень быстро", - пояснила заместитель директора Bior по лабораторным вопросам Ольга Валциня.

Даже если деньги не могут быть прямыми переносчиками какой-то болезни, на них все равно могут скапливаться вещества, которые в комбинации со слабым иммунитетом и другими факторами могут вызвать какую-то инфекцию, подчеркивают в Bior.

"Деньги могут служить для транспортировки болезней, но в большинстве случаев такие случаи недоказуемы, потому что человек ежедневно сталкивается не только с деньгами, но также с различными поверхностями в общественном транспорте и другими предметами. Мы никогда не можем знать заранее, какие действия совершал человек и мыл ли он руки перед этим", - говорит Ольга Валциня.