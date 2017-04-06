В марте нынешнего года по сравнению с декабрем 2016 года большинство продуктов питания в Латвии подорожало. Например, импортные огурцы подорожали почти в два раза. Об этом информирует руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку (ЦССР) Ингуна Гулбе.

"В Латвии, как и в других странах мира, начался рост цен на продовольствие. Для овощей и фруктов он связан с сезонными изменениями, плохими погодными условиями в Италии и Испании, а также снижением запасов некоторых овощей. Повышение цен на молочные продукты связано с ростом индустриального спроса на молоко в России, Китае и Мексике. Производство молока в ЕС в 2016 году сохранилось примерно на уровне 2015 года, но экспорт масла вырос на 19%, сыра - на 11%. На рынке кофе цены повысились из опасений о предложении кофе Robusta. Производство отстает от спроса, поэтому наблюдается глобальный дефицит кофе. Цены на растительное масло в мире тоже повышаются из-за недостаточного предложения", - отмечает Ингуна Гулбе.

По ее словам, некоторые латвийские поставщики признали, что не повышали цены на свою продукцию, но в некоторых розничных сетях цены все равно увеличились. "Жаль, что есть такие розничные торговцы, которые используют тенденции на мировых рынках только для краткосрочной прибыли, не думая о своих долгосрочных партнерах - покупателях, производителях и импортерах", - подчеркивает глава ЦССР.

Сильнее всего за первый квартал этого года подорожали импортные огурцы - на 91% с 2,08 евро/кг до 3,98 евро/кг. Местные огурцы и желтая паприка подорожали на 48% - с 3,79 евро/кг до 5,61 евро/кг и с 2,94 евро/кг до 4,37 евро/кг, красная паприка подорожала на 40% с 2,87 евро/кг до 4,02 евро/кг, местные томаты - на 27% с 4,99 евро/кг до 6,31 евро/кг, зеленый виноград - на 20% с 3,30 евро/кг до 3,94 евро/кг.

На 10%-18% подорожали мандарины, клюква, филе из говядины, салат в горшочке, морковь, импортные томаты, яблоки Janagold, филе курицы, кефир с жирностью 2%, сметана с жирностью 15%, сливки Kārums. На 7%-9% подорожали молоко с жирностью 3,5%, творог с жирностью 5%, кофейные зерна, апельсиновый сок Cido.

Заметно подешевели за первые три месяца этого года импортная клубника, апельсины и копченый свиной окорок.