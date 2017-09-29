Цены на зерновые в данный момент стабильны и могут таковыми оставаться и впредь, сказал агентству LЕТА генеральный директор сельскохозяйственного кооперативного общества Latraps Эдгар Ружа.

"Пока нет прогнозов, что цены могут вырасти, поскольку у нашего соседа – России – очень хороший урожай, даже рекордный, что компенсирует падение на рынках других стран. Поэтому нет оснований надеяться, что через месяц цены вырастут", - сказал Ружа.

Член правления кооперативного общества по предоставлению сельскохозяйственных услуг Индулис Янсонс сказал агентству LЕТА, что цены на зерновые сейчас стабильные. "Цены не упали так низко, как в прошлом году и пока держатся на текущем уровне", - сказал Янсонс, добавив, что стоимость пшеницы на бирже составляет около 165 евро за тонну.

По данным сайта graudi.lv, на 27 сентября стоимость пшеницы на Парижской бирже составляла 167 евро за тонну (в прошлом году - 161,5 евро), рапса - 371,25 евро за тонну (в прошлом году - 375,25 евро).