В Риге, Юрмале и Рижском районе в 2016 году число сделок купли-продажи с элитными квартирами по сравнению с предыдущим годом выросло на 15-20%, тогда как цены на квартиры сегмента премиум снизились на 10-15%.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном компанией Baltic Sotheby`s International Realty. В нем анализируются данные из Земельной книги о сделках купли-продажи с квартирами, цена которых превышает 150 000 евро.

По словам владельца и председателя правления Baltic Sotheby’s International Realty, в 2016 году впервые с 2010 года наметилась позитивная тенденция, когда выросла активность местных покупателей, и изменилась надолго установившаяся пропорция, при которой 80% сделок с элитными квартирами приходилось на иностранцев.

В Риге в 2016 году произошло 383 сделки с квартирами, цена которых превышает 150 000 евро, в Юрмале - 58 сделок, а в Рижском районе (Марупе, Берги, Балтэзерс) - 22 сделки. По сравнению с предыдущим годом число сделок с элитными квартирами в Риге увеличилось на 20-25%.

44% всех проданных в Риге квартир находились в центре города и преимущественно в новостройках. Средняя площадь проданных квартир - 100 - 110 квадратных метров, а средняя сумма сделки - 260 - 300 тыс. евро. Следующий по востребованности район - так называемый тихий центр Риги. В этом районе средняя площадь проданных квартир составляет 118 квадратных метров, а продажная цена превышает 300 тыс. евро.

Топ районов столицы по цене элитного жилья выглядит следующим образом: тихий центр (2911 евро за кв.м), центр (2861 евро за кв.м), Пардаугава (Кипсала, старый Агенскалнс, новые проекты на улицах Лиепаяс и Кугю) - 2433 евро за кв.м, Вецрига (2251 евро за кв.м), новый район на улице Сканстес (2200 евро за квадратный метр).

В Юрмале цена элитных квартир составляет от 300 тыс. до миллиона евро, в зависимости от местонахождения дома, качества и других факторов.