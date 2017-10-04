В список 50 крупнейших балтийских предприятий 2016 года, составленный компанией управления бизнес-рисками Coface, вошли 29 литовских, 11 эстонских и 10 латвийских компаний. Первый в этом списке, как и в прежние годы, стоит Orlen Lietuva, хотя ее выручка и сократилась на 12,4% до 3,267 млрд евро.

Однако глава Coface Baltics Мантвидас Штарейка не исключает, что в 2017 году многолетнего лидера списка может сменить владелец розничной торговой сети Vilniaus prekyba. В прошлом году она была на втором месте, а ее выручка в 2016 году составила 3,17 млрд евро и была лишь на 0,5% меньше, чем у Orlen Lietuva.