"Возможно, 1 октября еще останутся предприятия, которые не смогут ввести электронный учет рабочего времени не потому, что они не хотят, а потому, что имеются технические препятствия", - отметила Фромане.

По ее словам, срок на введение систем электронного учета рабочего времени был очень маленьким. "Ни в одной другой стране, где действует система электронного учета рабочего времени, это не было заданием на четыре месяца", - пояснила глава организации.

Как успокаивает Фромане, строительной отрасли пообещали, что в первые месяцы компаниям не грозят существенные штрафы. "Планируется, что отрасли дадут два года на внедрение этой системы, в это время штрафы будут заметно меньше, преимущественно для того, чтобы люди привыкли регистрироваться", - говорит она.

Как уже сообщалось, с 1 октября 2017 года на некоторых строительных площадках станет обязательным использование электронной системы учета рабочего времени. Соответствующие поправки к Закону о налогах и пошлинах во вторник, 6 июня, утвердил Кабинет министров".

С 1 октября необходимо ввести электронную систему учета рабочего времени на строительных площадках, на которых возводится объект третьей группы строений, или на которых ведутся строительные работы стоимостью свыше миллиона евро. За создание и содержание системы учета отвечает генеральный подрядчик. Субподрядчики будут обязаны контролировать, чтобы их работники тоже регистрировали свое рабочее время в системе.