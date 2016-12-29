В интервью "Утренней панораме" телеканала LTV он отметил, что Латвия не может увеличивать расходы госбюджета, поскольку не может собирать достаточное количество налогов. По словам эксперта, стране необходимо активнее бороться с теневой экономикой, лучше собирать налог на добавленную стоимость и думать о развитии экономики.

Как утверждает Алдис Аустерс, чем больше страна расходует на здравоохранение и образование, тем лучше уже через несколько лет будет обстоять дело с собираемостью налогов, а общество, получая от государства больше услуг, станет ему больше доверять, готовность платить налоги повысится. Поэтому, по мнению эксперта, уже сейчас правительству необходимо проявить смелость, повысив налоговое бремя, поскольку общество хочет жить лучше.

В исследовании "Государственные бюджеты Латвии и Эстонии: не всегда меньше означает меньше" говорится, что в Латвии на каждого жителя тратится значительно меньше государственных средств, чем в Эстонии - 4500 евро в Латвии и 6200 евро в Эстонии.

Как отмечается в исследовании, согласно данным 2015 года, хотя Латвия с точки зрения численности населения и внутреннего валового продукта больше Эстонии, консолидированный государственный бюджет Латвии составил 9 млрд евро, Эстонии - 8,1 млрд евро.

Если рассматривать показатели на душу населения, то в Латвии на одного жителя тратится намного меньше государственных средств, чем в Эстонии. В Латвии это 4500 евро, в Эстонии - 6200 евро. Диспропорция между государствами становится еще сильнее, если сравнивать основные государственные бюджеты. Например, в 2015 году в основном государственном бюджете Латвии было 5,5 млрд евро, Эстонии - 7 млрд евро.

В Латвии консолидированный бюджет больше, чем в Эстонии, но консолидированный бюджет правительства, который включает в себя основной и специальный бюджеты, в Латвии меньше, чем в Эстонии, потому что в Латвии больше бюджеты самоуправлений.

Исследователь напоминает, что после восстановления независимости динамика экономического развития Латвии и Эстонии была разной, между странами существуют различия в производительности и конкурентоспособности народного хозяйства.

В Латвии намного слабее дисциплина взимания налогов, сильнее теневая экономика. Налоговая система Латвии более регрессивна, чем в Эстонии, и, несмотря на более низкое налоговое бремя, в Латвии налоговая система менее дружественна для развития, говорится в исследовании.

Также в Латвии намного ниже доверие общества правительству и другим государственным органам, что отрицательно сказывается на готовности общества принять более высокую налоговую нагрузку.