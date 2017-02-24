Один из главных вызовов развития рынка электроэнергии - увеличивающаяся разница между ценами на электричество и платежами для пользователей электроэнергии, заявил на форуме "Путь в долгосрочное энергоснабжение в Латвии" председатель правления SIA Fortum Latvia Андрис Ванагс.

Хотя цена на электроэнергию на бирже в последние годы уменьшилась, платежи для пользователей связаны с системами услуг, поддерживающих производство от возобновляемых энергоресурсов и когенерации, а также с увеличением налогов. Ванагс отметил, что надо найти решение для остановки этого подъема.

Он указал, что в случае, если потребители смогут сэкономить всего лишь несколько процентов от выплат, они не будут заинтересованы быть активными на рынке. Ванагс пояснил, что надо обеспечить интерес пользователей использовать выгодные цены на электроэнергию в конкретные часы, чтобы они смогли бы сэкономить.

По его словам, следует также повысить интерес жителей к возможности заняться самогенерацией, чтобы они были бы активнее вовлечены в рынок. Одновременно важно и планировать поддержку производства электроэнергии согласно рыночным принципам, чтобы существенно снизить уровень субсидий в платежах потребителей.