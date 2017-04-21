Чтобы обеспечить долгосрочное развитие латвийских дорог, следует восстановить Государственный дорожный фонд и сделать отдельные дороги платными, заявил руководитель KPMG Baltics Эдгарс Вольскис.

Компания подготовила исследование о возможных источниках финансирования, позволяющих поддерживать сеть государственных дорог.

Эдгарс Вольскис отметил, что вначале надо создать стабильный источник финансирования дорог в рамках госбюджета, чего можно добиться, возобновив Государственный дорожный фонд и сделав дороги платными.

Глава KPMG Baltics пояснил, что следует подумать о повышении акцизного налога на нефтепродукты и о направлении поступлений от налога в Государственный дорожный фонд. Например, если увеличить ставку акциза на 10%, то дополнительные доходы составят 47 млн евро.

По его словам, самое важно при повышении налога - обеспечить прозрачность процесса, чтобы платящие повышенный налог автоводители не сомневались в том, что эти средства расходуются правильно.

Платные дороги - это общепринятое решение во многих странах, но латвийское общество будет протестовать против такой меры. Сейчас в Латвии такой механизм распространяется только на грузовой транспорт, который платит пошлину за использование автодорог. Благодаря этому в прошлом году в бюджет поступило 18 млн евро, а в этом году будет получено 27,8 млн евро.

Эдгарс Вольскис подчеркнул, что востребованность качественных дорого в Латвии не уменьшается, поэтому следует думать о внедрении платных дорог, а полученные средства направлять на развитие и поддержание дорожной сети.