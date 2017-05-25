За последние полгода в Латвию из Бельгии ввезены подержанные автомобили, пробег которых в общей сумме "скручен" мошенниками на 24,5 млн километров, информирует руководитель продаж портала autoDNA.lv Агрис Дулевич.

Нечестные продавцы в среднем скручивают пробег автомобиля на 76 000 километров, однако это осторожная оценка, которая учитывает, что у многих машин, продающихся по объявлениям, пробег уменьшен только на несколько тысяч километров. Сравнительно небольшое уменьшение пробега объясняется желанием отобразить в объявлении и продаже "круглое" число, показывающее пробег автомобиля.

Однако встречаются случаи, когда пробег автомобиля нелегально уменьшен на 300 000 километров. Например, на продажу выставлен ввезенный из Бельгии автомобиль Mercedes-Benz C200, выпущенный в 2009 году. В Бельгии за восемь лет он прошел 491 000 километров, а в Латвию ввезен с пробегом в 180 000 километров.

"Бельгия - сравнительно небольшая страна, но согласно нашей информации получается, что 40% ввезенных оттуда автомобилей имеют ложные показатели одометра, и в среднем у них "погашено" несколько лет эксплуатации. Больше всего это заметно в критические моменты для обслуживания автомобиля, когда необходима замена важных деталей, например, зубчатого ремня. Если покупателя обманули на 150-200 тысяч километров пробега, то для нового владельца автомобиля дорога домой может обернуться капитальным ремонтом или списанием автомобиля", - отмечает Дулевич.

Один из самых экстремальных случаев - ввезенный из Бельгии "малопользованный автомобиль, не требующий вложений" - Volvo V70, выпущенный в 2004 году. По пути в Латвию его пробег уменьшился на 516 000 км. В Бельгии пробег этого автомобиля составил 726 000 км, а в Латвии в Дирекции безопасности дорожного движения этот автомобиль был зарегистрирован с пробегом в 210 000 км.

Сейчас в Латвии по объявлениям выставлено на продажу 22 000 автомобилей, из которых примерно 3000 - из Бельгии. У примерно 1200 автомобилей из Бельгии, показатели пробега, скорее всего, не отвечают реальности, отмечает представитель autoDNA.lv.