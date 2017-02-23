В прошлом году средняя цена квадратного метра в квартирах в столичных микрорайонах составила 1200 евро.

По мнению Мариса Лаукалейса, цены вырастут, потому что реальная цена квадратного метра такого жилья - это 1500 - 1800 евро.

Представитель Arco Real Estate пояснил, что себестоимость строительства одного квадратного метра жилья сейчас составляет примерно 1000 евро. В уже построенных домах квартиры могу продаваться за 1300-1400 евро за квадратный метр, но в тех, которые еще только будут построены, цена "квадрата" не может быть ниже 1500 евро.

"Нужно принимать в расчет, что в ближайшие годы в отрасль строительства поступят средства из фондов ЕС, поэтому для новых проектов будет сложно найти дешевых строителей. Строительные издержки значительно увеличатся", - добавил Марис Лаукалейс.

Сделок с недвижимостью стало больше

По данным Arco Real Estate, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом число сделок на латвийском рынке недвижимости увеличилось на 9,52%, с 46 889 сделок в 2015 году до 51 352 сделок в 2016 году. В Риге число сделок увеличилось на 12,5%: с 13 101 сделок в 2015 году до 14 735 сделок в 2016 году.

Жилье в серийных проектах подорожало

Квартиры в серийных проектах в Риге в прошлом году по сравнению с 2015 годом подорожали на 7,6%, средняя цена квадратного метра достигла 706 евро.

"Умеренный рост цен продолжается с 2010 года. В прошлом году он был даже немного стремительнее, потому что в начале года мы прогнозировали рост 5%", - сказал Марис Лаукалейс.

"Серийное" жилье подорожало во всех крупных микрорайонах Риги. Самый существенный рост был в Иманте, где цены увеличились на 10%. Самый низкий прирост наметился в Болдерае (+4,1%) и в Вецмилгрависе (+4,6%).