Как передает РБК, по мнению экспертов, увеличение нефтедобычи в США может быть компенсировано за счет продления срока действия заключенной ранее ОПЕК и ее союзниками сделки по сокращению добычи.

"Ориентируясь на продление соглашения ОПЕК и не входящих в ОПЕК производителей на вторую половину 2017 года и ожидаемое сокращение запасов нефти, мы ожидаем, что во второй половине года нефтяные цены поднимутся выше $60 за барр.", — отмечается в прогнозе аналитиков Citigroup.

По их мнению, в четвертом квартале 2017 года средняя стоимость барреля нефти марки WTI может составить $62, а барреля Brent — $65, что примерно на $10 выше нынешнего уровня цен.

В то же время эксперты Citigroup предупреждают, что отказ ОПЕК и ее партнеров от продления сделки приведет к резкому падению цен, так как продемонстрированная в конце 2016 года производителями способность существенно увеличить объемы добычи "тучей нависает над рынком".