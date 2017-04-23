Правящая коалиция Рижской думы намерена создать при медицинских учреждениях самоуправления аптечную сеть, где лекарства можно будет приобрести с минимальной наценкой. Такая идея вызвала неоднозначную реакцию: одни план приветствуют, другие – критикуют. Государственное агентство лекарств, между тем, отмечает, что муниципальные аптеки можно будет открыть лишь при жестком условии – отсутствии желающих со стороны бизнеса.

Представитель агентства Илга Намниеце напомнила, что, согласно правилам Кабинета министров, в Риге не должно быть более 129 аптек общего типа. Эта цифра определена с учетом численности населения на начало текущего года. По ситуации на начало апреля в столице выдано 266 лицензии на открытие аптек, то есть в два раза больше положенного. Такая ситуация сложилась давно – еще до принятия новых законодательных норм, когда стали учитывать численность населения.

Муниципалитет сможет открыть свою аптечную сеть лишь при условии, если в объявленном самоуправлении конкурсе не пожелают принять участие бизнесмены. При этом, самоуправление может претендовать на открытие аптеки в трёх случаях: если в радиусе 3 км нет других аптек (таких мест в Риге очень мало – Мангалсала, Вецаки, Межапарк и Спилве); если в микрорайоне нет круглосуточных аптек (сейчас их всего десять на весь город); аптеку можно открыть в медицинском учреждении, если в радиусе 50 метров нет другой аптеки.

"Рижское самоуправление в ходе конкурса может предложить открыть новую аптеку только при первом условии и на указанной территории", - пояснила представитель агентства, добавив, что сперва этот бизнес надо предложить коммерсантам. Если они откажутся, то у муниципалитета появится право на открытие своей аптеки. "Такая ситуация в Риге маловероятна", - делает вывод Намниеце.

Совет по конкуренции: идея "Согласия" и ЧСР - популизм

Член Совета по конкуренции (СК) Янис Рачко считает идею открытия муниципальных аптек предвыборным популизмом. Он также отметил, что в сегодня в Риге работает около 300 аптек. Такое их количество предоставляет потребителям возможность не только купить необходимые медикаменты, но и выбрать аптеку, где эту покупку сделать, подчеркнул Рачко.

По словам представителя СК, не выдерживает критики и обещание партий торговать медикаментами по более низким ценам, потому что самоуправление должно будет приобретать их у оптовых фирм - так же, как это делают частные предприниматели.

"Напомню, что максимально допустимая цена, по которой аптека продает лекарства, уже установлена нормативами, как и цена для оптовых компаний. Это ставит под сомнение возможность самоуправления предложить лекарства по значительно более низким ценам, чтобы не потерпеть убытки", - сказал Рачко.

ЛТПК: аптеки – не муниципальная "делянка"

Латвийская торгово-промышленная камера давно говорит о том, что самоуправлениям не следует заниматься бизнесом, так как частный сектор обеспечивает жителей необходимыми услугами и товарами. В противном случае – искажается рынок, так как деньги налогоплательщиков тратятся ненадлежащим образом, пояснила член правления организации Катрина Зариня.

Сегодня аптечный бизнес строго регулируется законом. Конкуренция на этом рынке достаточно острая, поэтому самоуправлению не стоит в него входить. При обнаружении недостатков у муниципалитета есть возможность обратиться в надзорные организации – Совет по конкуренции, Государственное агентство лекарств и Министерство здравоохранения, отметила Зариня. Она напомнила, что самоуправление должно способствовать развитию благоприятной бизнес-среды.