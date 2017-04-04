Озимые посевы зерновых по всей Латвии выглядят обнадеживающе, а ранняя весна позволяет надеяться на хороший урожай, заключили эксперты Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСКО).

"В целом нынешняя весна обнадеживает крестьян, так как посевы после зимы находятся в хорошем состоянии. Ранняя весна идет им на пользу, что позволяет надеяться на высокие урожаи", - отметил руководитель отдела растениеводства ЛЦСКО Оскар Балодис.

Так как почва быстро высыхает, крестьянам не следует медлить с посевными работами. А вот с яровыми посевами ячменя спешить не стоит, поскольку они могут пострадать от сильных апрельских заморозков, добавил он.

Очень хорошо озимые перезимовали в Лиепайском крае, где их уже начали дополнительно удобрять. В Видземе, где поля пока из-за замерзания верхних слоев почвы выглядят непривлекательно, в целом озимые, включая рапс, перезимовали хорошо. В Латгале состояние рапсовых полей очень разное, но в целом озимые тоже перезимовали хорошо.

Входящие в учрежденный в 2004 году ЛЦСКО 26 бюро обеспечивают крестьянам консультации и организацию обучения во всех краях Латвии.