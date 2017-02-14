Латвийская ассоциация недвижимости уже год публикует индикатор изменения цен в самых популярных сегментах рынка. Формируется он на основании результатов реально заключенных сделок. Поэтому, сравнив цены в январе 2016 года и в январе 2017 года, можно сделать вывод об основных тенденциях. В прошлом году на рынке недвижимости Латвии именно местный покупатель диктовал свои условия, а самым активным сегментов остается Рига и ее окрестности. К такому выводу пришли победители конкурса на лучшего агента по недвижимости 2016 года Лига Кохтанена, Кристине Дубане и Константин Киука.

"В настоящий момент как статистика, так и высказывания коллег свидетельствуют о том, что вырос спрос на серийные квартиры в микрорайонах Риги. Цены поднялись, а предложений недостаточно. То, что в 2016 году быстрее рос спрос на жилье эконом-класса, тоже о чем-то говорит. Сделки заключались в основном с объектами по цене от 10 тысяч до 50 тысяч евро или до 100 тысяч евро. В таких сделках покупатели оперируют собственными накоплениями либо они накопили на первый взнос, могут взять кредит и уверены, что в будущем смогут покрывать свои обязательства без чрезмерных рисков. То есть люди покупают то, что могут себе позволить, и в экономичном сегменте недвижимость покупается очень продуманно, потому что у большинства местных жителей нет уверенности в стабильной жизни в ближайшие 10 лет. В сегменте premium сделки в 2016 году происходили, но их было гораздо меньше, чем в 2015-м. Можно сказать, и они были более взвешенными со стороны покупателей", - отмечает директор по продажам Baltic Sotheby`s International Realty Лига Кохтанена

"В 2016 году уже было трудно найти дешевые предложения в сегменте частных домов, откуда постепенно уходят банковские объекты, и предложение продолжает сокращаться. То же самое относится к земельным участкам с коммуникациями, потому что в последние годы лишь немногие девелоперы брались за строительство целых поселков. Сегмент готовых домов для конечного потребителя все еще в процессе развития и не может удовлетворить растущий спрос. Закономерно, что это влечет за собой рост цен. Самая высокая активность сохранялась в Риге и Рижском регионе (в радиусе 50 км), но мы уже наблюдаем, как обороты набирает Валмиера, где очень высок спрос на жилье, а цены практически сопоставимы с рижскими", - добавляет руководитель отдела Ober Haus Кристине Дубане.

"Банки продолжили начатое годом ранее активное кредитование, конкурируя между собой, это вызвало подъем местного потребительского спроса, поэтому наблюдался умеренный рост цен и сокращение предложения в тех сегментах, которые особенно интересуют местного покупателя: недорогие квартиры в Риге и дома в Рижском районе. Хотелось бы отметить и уменьшение качественных предложений в сегменте аренды коммерческих помещений. Однако цены и спрос не доросли еще до того уровня, чтоб начался большой строительный бум, как это было до 2008 года", - замечает руководитель и главный специалист по недвижимости компании Royal Estate Константин Киука.