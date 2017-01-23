Развитие технологий в сфере роботостроения, беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, 3D-печати и других является главным риском роста безработицы в мире, заявили ряд руководителей международных корпораций на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило агентство Reuters.

"Рабочие места будут исчезать, они будут меняться, и эта революция никогда не закончится, она пройдет через целые классы и затронет всех", — сказала генеральный директор Hewlett Packard Enterprise Мег Уитман.

"Технологии является большой проблемой, и мы этого не признаем", — отметил глава EY Марк Уейнбергер. По его словам, в росте безработицы обычно принято винить глобализацию и открытые рынки.

Согласно исследованию Оксфордского университета от 2013 года, новые технологии могут сократить примерно на 50% число рабочих мест в США. В 2015 году эксперты Forrester Research заявили о более скромной цифре – о сокращении на 7% к 2025 году, так как некоторые исчезающие рабочие места будут заменены новыми.

По прогнозу Forrester Research, к 2019 году около четверти всех работ будет выполняться компьютерными программами, роботами или комплексными автоматизированными системами обслуживания клиентов. К примеру, ранее компания Adidas сообщила, что планирует перейти на 3D-печать при производстве некоторых моделей кроссовок.

Рост неравенства

Технологический прогресс требует от правительств, бизнеса и образовательных учреждений выделять больше времени и средств на подготовку высококвалифицированного персонала, отметили представители крупного бизнеса на форуме. Однако это может привести к неравенству в обществе.

В США безработица составляет всего 2-2,5% среди людей с высшим образованием, и 9-10% среди низкоквалифицированных сотрудников, сообщила генеральный директор ManpowerGroup Джонас Прайсинг.

Часть задач, выполняемых представителями той или иной профессии, может быть заменена роботами. Доля профессий, которые могут исчезнуть из-за развития технологий, составляет около 5%, следует из исследования консалтинговой компании McKinsey.

Автоматизировать можно 75% задач сотрудников гостиниц и ресторанов, 63% обязанностей работников добывающих отраслей, а также 51% функций сотрудников технологической индустрии. Таким образом, от автоматизации рабочего процесса пострадают больше всего работники промышленности, гостиничного и ресторанного бизнеса, и ритейла, отмечает компания.

"По нашим оценкам, около половины всех задач, которые выполняют люди на своих рабочих местах по всему миру, могут быть выполнены автоматизированными технологиями, которые нам известны на сегодняшний день. Таким образом, роботы смогут зарабатывать совокупно почти $16 трлн в год", — следует из доклада McKinsey.