Стоимость экспорта продукции лесной отрасли Латвии за первые шесть месяцев 2017 года составила 1,11 млрд евро, что на 4,9% больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствует информация Министерства земледелия.

В том числе древесины и изделий из нее экспортировано на 947,098 млн евро - на 4,3% больше, чем год назад (85,3% общего экспорта). Экспорт пиломатериалов составил 297,698 млн евро - на 3,9% меньше, топливной древесины - 148,231 млн евро (-6,7%), древесно-стружечных плит - на 86,111 млн евро (+11%), кругляка - 64,271 млн евро (-9,5%).

Экспорт деревянной мебели за первые шесть месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 2,4% - до 72,998 млн евро (6,6% общего экспорта).

Больше всего продукции лесной отрасли за первые шесть месяцев 2017 года было экспортировано в Великобританию (16,2%), Эстонию (10,5%) и Швецию (10,8%). Экспорт в Великобританию сократился на 9,9% до 179,529 млн евро, в Эстонию - вырос на 3% до 116,289 млн евро, в Швецию - на 35,2% до 116,289 млн евро.

Экспорт лесной продукции за первые пять месяцев 2016 года составил 1,059 млрд евро.