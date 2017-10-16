В сентябре электроэнергия незначительно подорожала во всех странах Балтии, однако цена больше не росла из-за обильных осадков, сообщает поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

"На рост цен в Балтийском регионе заметнее всего повлияли стоявшая в скандинавских странах переменчивая погода и заметный рост выработки электроэнергии при помощи ветра и воды. Все заметнее проявляются и сезонные тенденции - рост цен на электроэнергию простимулировало увеличение объемов потребления на всех территориях торговли биржи Nord Pool", - сказал директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

В Литве и Латвии средняя цена на электроэнергию за месяц повысилась на 1% - соответственно до 37,79 евро и до 37,69 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - на 3% до 37,27 евро за мегаватт-час.

Общие объемы потребления электроэнергии в сентябре росли только в Эстонии - на 2,6% до 626 гигаватт-часов, а в Литве они уменьшились на 2% до 844 гигаватт-часов, в Латии - почти на 1% до 565 гигаватт-часов.

Объемы выработки электроэнергии за месяц выросли на 7% и превысили 1,5 тераватт-часов. Страны Балтии импортировали в общей сложности 501 гигаватт-часов электроэнергии - на 17% меньше, чем в августе.