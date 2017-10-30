Агентство недвижимости Baltic Sotheby`s International Realty рекламирует возможность приобрести недвижимость, расплатившись биткоинами. За 399 биткоинов можно приобрести пентхаус в проекте Park Residences в Юрмале (Дзинтари).

Владелец и председатель правления Baltic Sotheby`s International Realty Вестардс Розенбергс пояснил, что популярность биткоина увеличивается, поэтому компания следует за мировыми тенденциями и требованиями клиентов.

"Развиваются и приобретают все большую популярность сайты, предлагающие возможность оплаты биткоинами. В сфере недвижимости в глобальном масштабе уже дискутируют о том, что биткоин вскоре может стать одним из главных способов оплаты при покупке недвижимости", - пояснил Розенбергс.

По данным coinmarketcap.com, в понедельник днем, 30 октября, 399 биткоинов стоили примерно 2,45 млн евро.