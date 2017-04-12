По словам директора департамента права и соответствия Ergo Insurance в странах Балтии Эдиты Борявичене, в договоре было предусмотрено, что страховка не действует в случае, если имущество уничтожено из-за проектировочных ошибок.

"Ergo застраховала имущество и риски бизнеса Maxima Latvija и Tineo. Страховым договором застраховано имущество обеих компаний в Латвии, включен и случай, когда имущество уничтожается, разрушается и теряется. Однако в договоре есть пункт о том, что услуга страхования не действует в тех случаях, когда убытки возникают из-за строительно-проектировочных ошибок. Такие оговорки в договорах - обычная практика страхового рынка", - сообщила Борявичене.

"По нынешним данным, технической причиной обрушения здания в Риге стали строительно-проектировочные ошибки, поэтому, согласно договору, мы признали происшествие не подлежащим страхованию", - добавила она.

Maxima сообщила, что обратилась в Вильнюсский окружной суд в связи с решением Ergo отказать в страховой выплате.

В результате обрушения крыши магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека.