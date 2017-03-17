Как пишет Вести.Экономика, интернет-гиганты предложили некоторые пути решения проблем и обсудили их с властями ЕС в четверг, рассказал собеседник агентства, добавив, что встреча была конструктивной.

Технологические компании США столкнулись в Европе с жестким контролем над тем, как они ведут бизнес, -от вопросов конфиденциальности до того, как быстро они удаляют незаконный контент.

Власти ЕС в декабре отправили компаниям письма, заявив, что некоторые условия обслуживания нарушают законодательство Европейского Союза о защите прав потребителей и что они должны делать больше для борьбы с мошенничеством на своих сайтах.

В числе претензий было требование исключить положение о том, что пользователи могут подавать иски только в судах Калифорнии, где зарегистрированы компании. Это противоречит европейскому законодательству, которое позволяет пользователям подавать иски к компаниям по месту жительства.

В ЕС также потребовали, чтобы компании изменили подход к спонсорскому контенту и предусмотрели право потребителей расторгнуть соглашение о пользовании соцсетями.

В случае с Alphabet претензии регуляторов касались социальной сети Google+.

Претензии регуляторов поддерживает Европейская комиссия. В случае, если они не будут удовлетворены действиями Facebook, Alphabet и Twitter, на компании будет наложен штраф.