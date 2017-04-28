Европейский союз намерен продлить экономические санкции в отношении России на фоне неожиданно прохладных отношений президента США Дональда Трампа с Москвой, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как передает RNS, один из дипломатических источников заявил, что, несмотря на опасения в отношении Трампа со стороны ЕС в начале его президентского срока, теперь растет уверенность в том, что он будет поддерживать в отношении России ту же точку зрения, что и страны ЕС.

Единство ЕС в отношении санкций может нарушить неожиданная победа на выборах во Франции кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, пишет Reuters. Ле Пен выступает против антироссийских санкций и хочет добиться их снятия.

Агентство указывает, что среди стран, которые сильнее всего выступают за продление санкций, — Швеция, страны Прибалтики и Польша, однако их ослабило решение Великобритании выйти из состава ЕС. Среди тех, кто в меньшей степени поддерживает санкции, — Италия, Греция, Кипр, Венгрия, Испания и Болгария, которые заявляют, что три года санкций не смогли оказать влияния на Россию, и хотят восстановить отношения с российским бизнесом.

На данный момент срок действия санкций истекает 31 июля 2017 года. Продление санкций требует единогласного решения членов ЕС.

Изначально санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на присоединение Крыма к России и ситуацию на Востоке Украины и в дальнейшем неоднократно продлевались. Ограничительные меры затрагивают энергетический, финансовый и оборонный секторы России, а также товары двойного назначения.