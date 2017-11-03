"Они (ЕС) понимают нашу потребность. (...) Комиссар Г. Эттингер сказал, что прекрасно понимает это положение и что это - обязательство Европы, и оно будет "с честью" выполняться. Это я процитировал, что обязательство будет выполняться "с честью", - сказал В. Пранцкетис в четверг после встречи с членом Еврокомиссии (ЕК) в Вильнюсе.

"Мы просто говорим, какова потребность в финансировании на будущее. У нас есть четкий план - до 2038 года мы должны (станцию) закрыть, сровнять с землей и засеять луг на месте АЭС", - добавил глава сейма.

Однако, по его словам, Литве в ближайшее время придется обосновать, почему нужно продлить финансирование закрытия ИАЭС.

Как сказал еврокомиссар, на работы по демонтажу окончательно остановленной по требованию ЕС в 2009 году станции еще не хватает примерно 1,5 млрд евро, а от ЕС ожидается получение 1,2 млрд евро.

Первый реактор ИАЭС был остановлен в 2004 году, второй - спустя еще 5 лет. В 2011 году планировалось, что работы будут закончены в 2029 году, потом дата была перенесена на 2038 год.

Литва хочет договориться с Брюсселем о том, чтобы после 2020 года Брюссель продолжал финансировать закрытие ИАЭС, однако министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не ожидает легких переговоров - по его словам, сколько средств получит Литва, выяснится только в последнюю ночь.

Под проект закрытия ИАЭС на 2014-2020 годы было выделено 450,8 млн евро, на 2007-2013 годы - 837,4 млн евро.