О процедуре в реальных условиях рассказывает британский специалист по транспорту и окружающей среде:

"В выхлопную трубу встраивается датчик, — говорит Грег Арчер. — Затем автомобиль вывозят на открытую дорогу и измеряют уровень загрязняющих воздух веществ в выхлопе машины".

Проверкам подлежат все новые модели автомобилей. Британский эксперт указывает на возможность злоупотребления и новой системой, учитывая сложность согласований таких вопросов в Евросоюзе:

"По-настоящему важное решение должно быть принято о том, кто на самом деле будет проверять автомобили, как будут утверждаться результаты, — продолжал Грег Арчер. — Предстоят сложные переговоры между государствами-членами, Еврокомиссией, Европарламентом по внедрению этих новых правил. Только после этого можно будет завоевать доверие потребителей".

Процедуры подверглись обновлению после скандала в 2015 году с концерном Volkswagen. Тогда немецкий производитель признался, что установил на своих дизельных двигателях программное обеспечение, которое показывало заниженный уровень в выхлопе некоторых загрязняющих веществ.