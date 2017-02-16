Речь идет о магазинах небольшой сети Coop. На собрании акционеров скоро будет решаться судьба шести магазинов на юге страны.

"Не исключено, что может быть принято решение о закрытии, – отметил изданию руководитель по связям с общественностью компании Coop Eesti Мартин Мийдо, не сказав, каких магазинов может коснуться это решение. – Речь идет о регионе Южной Эстонии и это напрямую связано с приграничной торговлей".

По словам Мийдо, алкоголь — это только повод посетить латвийскую торговую сеть. Однако оказавшись на месте зачастую и другие продукты, которые можно приобрести дешевле, покупаются там.

"Если едут в далекий магазин, то там покупают и продукты питания, и топливо, и все остальное, что можно купить дешевле. Это и усложняет жизнь небольших магазинов", – сказал он, указывая на латвийские приграничные магазины.

По мнению ERR, латвийская приграничная торговля процветает в ситуации, когда правительство Эстонии резко и неоднократно повышало акцизы на алкоголь и топливо. В результате жители юга страны открыли для себя более дешевые торговые сети Латвии.