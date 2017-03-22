Эстонская компания Eesti Gaas наряду с Псковом также начала поставки СПГ (сжиженного природного газа) из Польши. По словам исполнительного директора Eesti Gaas Антса Ноота, фирма старается искать разных поставщиков СПГ.

"Мы всегда говорили, что планируем не придерживаться одного поставщика, но заниматься поставками из разных мест. Мы сейчас рассматриваем всевозможные места, откуда сейчас можно везти СПГ, входим с ними в контакт и на практике пробуем, каково оттуда совершать поставки", - сказал Ноот информационному агентству BNS.

Причиной поставок СПГ из Польши была реорганизация в Пскове. "На псковском заводе, откуда должен был ежедневно поступать СПГ, проводили реорганизацию, а у нас была практическая потребность получать его в это время из другого источника", - сказал он.

По словам Ноота, польский и российский СПГ существенно не различаются по качеству. "С качеством самого СПГ нет никаких проблем, он в любом случае должен соответствовать определенным критериям качества", - сказал он.

"Из Польши далеко везти. Основной поставщик — Псков, это ясно. Сейчас оттуда ближе и быстрее всего совершать поставки, качество СПГ совершенно нормальное, топливная ценность высокая, это плюс российского газа. Главный партнер — Псков, но, как бывает с заводами, может начаться техобслуживание или произойти еще что-то, и должен быть и другой источник поставок", - сказал Ноот. По его словам, также рассматривается вариант будущих поставок СПГ из Литвы.