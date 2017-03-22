"Мы всегда говорили, что планируем не придерживаться одного поставщика, но заниматься поставками из разных мест. Мы сейчас рассматриваем всевозможные места, откуда сейчас можно везти СПГ, входим с ними в контакт и на практике пробуем, каково оттуда совершать поставки", - сказал Ноот информационному агентству BNS.
Причиной поставок СПГ из Польши была реорганизация в Пскове. "На псковском заводе, откуда должен был ежедневно поступать СПГ, проводили реорганизацию, а у нас была практическая потребность получать его в это время из другого источника", - сказал он.
По словам Ноота, польский и российский СПГ существенно не различаются по качеству. "С качеством самого СПГ нет никаких проблем, он в любом случае должен соответствовать определенным критериям качества", - сказал он.
"Из Польши далеко везти. Основной поставщик — Псков, это ясно. Сейчас оттуда ближе и быстрее всего совершать поставки, качество СПГ совершенно нормальное, топливная ценность высокая, это плюс российского газа. Главный партнер — Псков, но, как бывает с заводами, может начаться техобслуживание или произойти еще что-то, и должен быть и другой источник поставок", - сказал Ноот. По его словам, также рассматривается вариант будущих поставок СПГ из Литвы.