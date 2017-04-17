Министр обороны Маргус Цапхкна созывает на 2 мая заседание рабочей группы по развитию оборонной промышленности, задача рабочей группы — разработать до конца года предложения по улучшению инвестиционного климата в оборонной промышленности.

"Эстонская оборонная промышленность находится в преддверии большого развития. Разрабатываются четкие конкурентоспособные технологии, и затем следует выход на рынки всего мира",- отметил министр обороны в своем письме к представителям сектора. До настоящего времени активность на экспортных рынках, по его словам, проявляли 25 предприятий в оборонной промышленности.

"Рост оборонной промышленности Эстонии зависит от способности эстонских предприятий пробиться на внешние рынки,- отметил Цахкна. - Перед сектором оборонной промышленности сейчас стоит несколько вызовов, которые ждут решения в ближайшее время".

По словам министра, для крупномасштабных и технологических предпосылок развития сектора требуется создать правовое пространство, благоприятствовать появлению предприятий в наиболее важных отечественных отраслях, увеличить субсидии на развитие, сделать более разнообразным внутригосударственный механизм финансирования, а также создать новые возможности для объединения предприятий Эстонии с промышленной базой Европейского союза.

Приглашение на первые дебаты рабочей группы министр Цахкна направил в министерства экономики и коммуникаций, финансов, МВД, в Kredex, в Эстонский банковский союз, в Фонд развития предпринимательства (EAS) и в Эстонский союз оборонной промышленности.