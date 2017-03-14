"В Латвии мы готовы приступить к продаже природного газа, как только будут подтверждены все тарифы и правила, позволяющие заняться подготовкой ценового предложения. В качестве второго по величине продавца электричества в Латвии мы также думаем о выходе в ближайшем будущем на латвийский рынок домашних хозяйств ", - сказала директор по продажам электричества Eesti Energia Карла Аган.

"В Литве мы также оптимистично оцениваем свои шансы начать продажи природного газа литовским предприятиям в начале 2018 года. На рынке можно заметить признаки того, что к тому времени "Газпром" должен прекратить предлагать льготные цены только отдельным продавцам, а это должно привести к активизации рынка газа. Мы уверены, что опыт Eesti Energia в сфере продажи природного газа дал нам познания, которые потребуются, чтобы добиться успеха и в Литве", - добавила Аган.

У Enefit, дочерней фирмы Eesti Energia в Латвии, более 2000 бизнес-клиентов, а у Enefit в Литве - более 900 бизнес-клиентов. За год портфель клиентов Enefit в обеих странах вырос примерно на 10%. В 2016 году рыночная доля Enefit составила 16% в Латвии и 5% в Литве. Рыночная доля Eesti Energia во всех странах Балтии составила 26%.

В прошлом году оборот Enefit в Латвии упал на 10% до 47,8 млн евро, в Литве - на 3% до 23 млн евро, но деятельность обеих фирм осталась прибыльной - прибыль составила 0,9 млн евро и 2,2 млн евро соответственно.