Среднее количество работников предприятия в прошлом году было 311 человек, за год оно уменьшилось на 47 человек. "В течение четырех последних лет целый ряд вспомогательных функций Skype Grupр был увязан с центральными подразделениями поддержки Microsoft, что привело к сокращению численности работников Skype Technologies в прошлом хозяйственном году на 47 человек", - отмечается в годовом отчете фирмы.

"Количество работников, занимающихся развитием программного обеспечения осталось прежним. В 2016-2017 хозяйственном году предприятие не планирует сколько-нибудь существенно менять количество работников", - добавило предприятие.

Расход фирмы на выплату зарплаты вместе с налогами в прошлом году составил 21,7 млн евро, уменьшение за год составило 5,2 процента.

За минувший хозяйственный год Skype планирует выплатить в качестве дивидендов 4,5 млн евро.

Собственником предприятия является действующая в Люксембурге фирма Skype Technologies S.a.r.l., располагающая 100 процентами акций Skype Technologies.

13 октября 2011 года Microsoft приобрела все акции головного предприятия Skype Global S.a.r.l. На данный момент Skype действует как подразделение Microsoft.