По предварительным данным, фестиваль Weekend Festival Baltic посетили 75 000 человек, в среднем по 25 000 в день.

По мнению организатора фестиваля, каждый гость этого музыкального мероприятия ежедневно тратил вне зоны фестиваля на еду, напитки, поездки на такси и на развлечения не менее 40 евро. Помножив эту сумму на число гостей в день и на три дня получится около трех миллионов евро.

Другие три миллиона евро получили владельцы недвижимости: в отелях действовала минимальная такса в 75 евро на человека в сутки, за ночевку у частников платили не менее 40 евро.

Сколько гостей фествиаля ночевали в отелях, частных домах, палатках и и автомашинах оценить трудно. По данным горуправы, в июне отели Пярну насчитывали 4714 спальных мест, к ним надо прибывать 2000 спальных мест на летних квартирах.

Деньги Пярну во время фестиваля принесли не только гости мероприятия, но и работники и представители Weekend Festival Baltic, которые также ночевали и питались в городе. По данным пресс-секретаря Weekend Festival Гуннара Вейса, они израсходовали на ночевки в Пярну гораздо больше, чем 100 000 евро.