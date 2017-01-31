По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, подписанное во вторник в Таллине главами правительств стран Балтии соглашение по проекту железнодорожной магистрали Rail Balticа должно стать фундаментом более активного сотрудничества трех стран в сферах экономики и безопасности.

"Я хочу подчеркнуть важность балтийского сотрудничества - оно не только выгодно непосредственно для всех сторон, но и является сильным посылом всему миру о единстве и сотрудничестве в нашем регионе. Вместе мы сильнее, а это особенно ценно в сегодняшнем турбулентном мире", - сказал Ратас.

Соглашение о железнодорожной магистрали "Rail Balticа", которое подписали сегодня премьер-министр Эстонии, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, устанавливает принципы развития проекта - маршрут, сроки, технические вопросы, условия финансирования и вопросы собственности. Ратификация соглашения в парламентах трех стран обеспечит жизнеспособность проекта с длительным сроком развития и эксплуатации, а также даст девелоперам, связанным с проектом партнерам и инвесторам правовую и экономическую уверенность.

"Rail Balticа - большая возможность не только для Эстонии, но и для всех стран Балтии. Это отсутствовавшая до сих пор связь, которая создаст в экономическом смысле единое региональное целое и прочно соединит нас с Центральной Европой и внутренним рынком Европейского союза. Мы говорим не только об активизации предпринимательства, туризма и грузоперевозок, это также надежная двойная гарантия нашей общей безопасности", - сказал премьер-министр Эстонии.

Именно безопасность была главной темой начавшегося вчера заседания Совета министров стран Балтии, председателем которого в этом году является Эстония. Ратас выразил признательность коллегам, в частности, за существенное повышение своих оборонных расходов и заверил, что призыв к повышению оборонных расходов в Европе станет одним из приоритетов во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

"Каждый процент от ВВП важен, но еще важнее то, как мы используем эти деньги на укрепление коллективной обороны. Да, мы должны каждый день укреплять оборону наших стран как самостоятельно, так и в трехстороннем порядке, но НАТО есть и остается главным гарантом безопасности нашего региона. Это поможет обеспечить мир в Европе и странах Балтии, - сказал Ратас. - То же послание было и в моем поздравительном письме президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Мы сами должны быть активными и именно своими действиями демонстрировать, насколько серьезно мы относимся к своей безопасности, а также безопасности Европы и Северной Америки".

С безопасностью непосредственно связана также синхронизация регионального энергетического рынка, которой на совете было уделено отдельное внимание. По словам Ратаса, создание прозрачного и основанного на конкуренции балтийско-финского газового рынка необходимо согласно подписанной в декабре дорожной карте. Что касается терминала для сжиженного газа, то нужно найти и проанализировать экономически самое разумное и долгосрочное решение.

В этом году Эстония является председателем Совета министров стран Балтии. В период председательства Эстонии приоритетами балтийского сотрудничества являются укрепление безопасности, в т. ч. повышение эффективности сотрудничества в сферах безопасности и обороны, а также дальнейшее развитие регионального энергетического рынка и транспортных соединений.