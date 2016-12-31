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Статистическое ведомство ЕС - Eurostat - проанализировало ситуацию c зарплатами в странах Евросоюза, пишет Deutsche Welle.
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