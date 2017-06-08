ВВП Латвии за год, по сезонно выровненным данным, вырос на 4%. Такой же рост показала экономика Эстонии, а больше он был в Румынии (+5,6%), Словении (+5%) и Литве (+ 4,1%).

Годовой прирост ВВП в первом квартале зарегистрирован во всех 25 странах ЕС, о которых доступны данные. Самым маленьким он был в Греции (+0,4%). Во Франции ВВП за год вырос на 1%.

В первом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года ВВП вырос в 25 странах ЕС.

В Латвии квартальный прирост ВВП составил 1,6%. Больше он был только в Румынии (+1,7%). В Литве этот показатель составил 1,4%, в Эстонии - 0,8%.

В ЕС в целом экономика за год выросла на 2,1%, в еврозоне - на 1,9%, квартальный прирост и в ЕС, и в еврозоне составил 0,6%.

Данные о ВВП Ирландии, Люксембурга и Мальты недоступны.