"Штраф не решает проблемы, созданной компанией Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги - Delfi), и сейчас компания должна нам предложить решения, как она намерена прекратить нарушение. Наиболее очевидным решением является восстановление железнодорожных путей, однако есть и другие варианты", - заявила Вестагер во вторник на 14-й Балтийской конференции по вопросам конкуренции, которая проходит в Вильнюсе.

По ее словам, Lietuvos gelezinkeliai была наказана штрафом на сумму почти 28 млн евро, поскольку воспользовалась доминирующим положением и устранила конкуренцию. Еврокомиссия пришла к выводу, что компания не позволила своему клиенту Orlen Lietuva пользоваться конкурентными преимуществами.

"Долгие годы нефтеперерабатывающая компания Orlen пользовалась услугами Lietuvos gelezinkeliai, отправляя свои продукты за границу, однако в 2008 году она решила проверить, не получит ли более выгодные цены у Latvijas dzelzceļš, - сказала еврокомиссар.

"Однако вместо того, чтобы реагировать путем снижения цен или предлагая более хорошие условия, Lietuvos gelezinkeliai решила найти способ избежать конкуренции. Основной путь, по которому Orlen могла поставлять нефтепродукты в Латвию, был разобран и до сих пор не восстановлен. Lietuvos gelezinkeliai не смогла представить никаких иных объяснений причин разбора полотна", - сказала еврокомиссар.

На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что Lietuvos gelezinkeliai незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрало железнодорожную ветку из Мажейкяя в Реньге. Литовская компания наказана штрафом в размере 27,8 млн евро.

Литву также обязали устранить нарушение - восстановить ветку или предпринять меры для восстановления конкуренции.

Литовские должностные лица публично не признают нарушения и заверяют, что 19-километровый участок пути был разобран в 2008 году из соображений безопасности.