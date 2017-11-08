Противостояние в Евросоюзе из-за газопровода "Северный поток-2" на этой неделе обещает выйти на новый уровень. Пока о судьбе проекта спорят страны, являющиеся его сторонниками и противниками. В свою очередь Еврокомиссия (ЕК) хочет принять участие в переговорах по газопроводу, по которому российский газ планируется поставлять в Германию и далее в другие европейские страны. Для этого ЕК в среду, 8 ноября, планирует утвердить предложение об изменении законодательства ЕС. Об этом DW сообщили два источника в Еврокомиссии.

Дело Германии, а не Еврокомиссии

Магистральный газопровод "Северный поток-2" должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. Вследствие этого проект подпадает под действие как немецкого, так и международного законодательства. Соответственно, ключевое значение имеет позиция Берлина, состоящая в том, что этот проект является исключительно экономическим, реализуемым частными компаниями. Такой подход, фактически, открывает возможность беспрепятственного строительства "Северного потока-2".

В то же время, поскольку его планируют проложить по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию, где он и завершится, влиять на него Евросоюз не может. Такое заключение дала юридическая служба Совета ЕС. Варшава, которая видит в "Северном потоке-2" угрозу, придерживается другой точки зрения. В юридическом заключении, внесенном Польшей, которое есть в распоряжении DW, отмечается, что нормы ЕС "прямо применимы к морской секции "Северного потока-2" в водах, экономической зоне или на шельфе стран ЕС".

Позиция Еврокомиссии отличается от двух вышеизложенных. Согласно ей, "Северный поток-2" применительно к нормам ЕС находится в "правовом вакууме". Однако ЕК все же хочет присоединиться к переговорам о газопроводе. Причина - Еврокомиссия считает, что этот проект не способствует цели ЕС диверсифицировать источники поставки энергоносителей, поскольку "может позволить одному поставщику еще больше усилить свои позиции на рынке газа ЕС". Под этим поставщиком, очевидно, имеется в виду Россия.

Если все-таки "Северный поток-2" будет построен, то Еврокомиссия, по словами ее вице-президента Мароша Шефчовича, хотела бы, как минимум, позаботиться о том, чтобы его эксплуатация была транспарентной и соответствовала бы главным правилам энергетического рынка ЕС.

Что предлагает изменить ЕК

Для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, ЕК 9 июня приняла обращение к Совету ЕС предоставить ей мандат на ведение переговоров с Россией о ключевых принципах строительства "Северного потока-2". Собеседник DW в Совете ЕС отметил, что запрос до сих пор на рассмотрении. Теперь же Еврокомиссия хочет пойти другим путем - 8 ноября она планирует предложить изменения к Газовой директиве ЕС (директиве 2009/73/EC об "общих правилах внутреннего рынка природного газа"). Этот документ действует с 2009 года, являясь частью Третьего энергопакета. Его цель - конкурентный и безопасный рынок газа в ЕС.

Главным в предложении ЕК станет изменение толкования термина "интерконнектор". В действующей директиве он означает трубопровод, связывающий газотранспортные системы государств-членов ЕС. В проекте изменений, с которым удалось ознакомиться DW, интерконнектор определяют как "трубопровод, пересекающий или соединяющий границы между государствами-членами или между государствами-членами и третьими странами до границы юрисдикции Евросоюза".

В результате принятия этих изменений, говорится в проекте, директива "станет применимой к трубопроводам и из третьих стран, включая существующие и будущие трубопроводы, до границы юрисдикции ЕС". Другими словами, Еврокомиссия распространит свои полномочия и на "Северный поток-2". Сотрудник диппредставительства одной из стран-членов ЕС в Брюсселе назвал это предложение таким, которое может "в корне изменить правила игры". В итоге это может привести к тому, что проект "Северный поток-2" вообще утратит экономический смысл. Решать судьбу предложения Еврокомисии будут Европарламент и Совет ЕС. Без голосов Германии, Франции, Австрии и Нидерландов, поддерживающих проект газопровода, Еврокомиссия не сможет добиться утверждения свой инициативы.

Туманные перспективы

До сих пор в немецком правительстве заявляют, что не видят "ни правовых оснований, ни необходимости" предоставлять Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией по "Северному потоку-2". Правда, останется ли и далее позиция Берлина такой же, - неизвестно. Ведь социал-демократы, которые являются традиционными сторонниками газопровода, заявили после выборов в бундестаг о переходе в оппозицию.

Сейчас продолжаются переговоры о формировании новой правительственной коалиции - "Ямайки" (по цветам партий-участниц). Еще до выборов в партии "зеленых" обещали в беседе с DW делать все, чтобы этот газопровод не был построен. В рядах других потенциальных участников правительства (ХДС/ХСС и СвДП, последовательно поддерживающих проект), по данным Der Spiegel, голоса противников "Северного потока-2" становятся громче. Что касается канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), то, по утверждению одного собеседника DW в дипломатических кругах, на последнем саммите ЕС канцлер признала, что проект имеет определенную политическую составляющую.

В роли самого активного противника "Северного потока-2" выступает Польша. По мнению Варшавы, этот проект будет иметь "огромное влияние" на энергетическую безопасность ЕС. "Соглашаясь на строительство" Северного потока-2", мы на самом деле согласимся быть более зависимыми от одного источника энергии", - заявили DW в пресс-службе представительства Польши при ЕС.

Против "Северного потока-2" выступают также страны Балтии. Эксперт по энергетике брюссельского центра CEPS Кристиан Эгенхофер (Christian Egenhofer) говорит, что у стран Западной Европы "нет проблем" с этим проектом, поскольку газ будет поступать на их рынок, "являющийся ликвидным и конкурентным". Италия занимает схожую позицию, однако хотела бы, чтобы газ шел скорее через юг, чтобы иметь возможность самой получать плату за транзит.

Однако Эгенхофер указывает и на другие соображения: "Страны могут быть за или против "Северного потока-2", но они могут не хотеть предоставления Еврокомиссии права на мандат (по ведению переговоров) в этом или других проектах. Маловероятно, что Нидерланды, Великобритания, Германия или даже Италия могли бы по принципиальным соображениям согласиться дать такой мандат Еврокомиссии, ведь они не хотят ее вмешательства в этот бизнес".

Кристиан Эгенхофер так подытожил разногласия между сторонами: "Еврокомиссия говорит, что это "правовой вакуум", но это лишь одна точка зрения. Изменит ли Совет ЕС Третий энергопакет из-за "Северного потока-2" - более чем открытый вопрос. Ситуация стала очень политизированной".

Два европейских дипломата в разговорах с DW подчеркнули, что позиции их правительств по этому вопросу будут формироваться лишь после того, как Еврокомиссия внесет свое обещанное предложение.