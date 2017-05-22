Неравенство доходов в Латвии - одно из самых высоких в ЕС, а латвийская налоговая система менее прогрессивна, чем в других странах Евросоюза, что способствует высокому неравенству и бедности трудящихся, указывает Еврокомиссия.

Евросовет рекомендует Латвии в этом и следующем году проводить фискальную политику в соответствии с требованиями превентивной части Пакта стабильности и роста, включающего в себя достижение целей среднесрочного бюджета в 2018 году, с учетом расходов, связанных с системной пенсионной реформой и структурными реформами, которые допускают краткосрочное отклонение.

Еврокомиссия призывает улучшить достаточность сети соцобеспечения и повысить профессиональные навыки рабочей силы, ускорив реформу учебной программы в сфере профобразования. Недочеты сети социального обеспечения способствуют высокому уровню бедности и неравенству, в том числе среди людей с инвалидностью и пожилых людей. Уровень бедности среди людей с инвалидностью в Латвии - один из самых высоких в Европе.

Перспективы занятости в Латвии выше в центрах экономической активности и у работников с высокими профессиональными практиками, поэтому улучшение профессиональных навыков рабочей силы может решить эти проблемы, подчеркивает Еврокомиссия.

Латвии следует повысить эффективность расходов и доступ к здравоохранению, в том числе снизив личные платежи и время ожидания в очередях. Хотя латвийские власти успешно провели значительные реформы системы здравоохранения, высокие личные платежи, длинные очереди, низкий уровень государственных расходов и недостаточное распределение услуг ограничивают доступ к здравоохранению, считает Еврокомиссия.

Латвии рекомендуется также повысить эффективность и ответственность в общественном секторе, упростив административные процедуры и усилив режим предотвращения конфликта интересов, в том числе для администраторов неплатежеспособности.

Премьер-министр Марис Кучинскис после совещания партий правящей коалиции воздержался от комментариев возможной оценки ЕК планируемой в Латвии налоговой реформы и бюджетного дефицита. Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола 23 мая встретится с ответственным еврокомиссаром и обсудит с ним планируемые реформы, сообщил он. Комментарии по этому вопросу можно будет дать после получения заключения ЕК, добавил Кучинскис.