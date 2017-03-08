

Представители Reverta информируют, что согласно плану реструктуризации Reverta и решению, принятому Кабинетом министров в 2014 году, ЕБРР прекратил участие в капитале Reverta.

Поэтому сейчас Агентству приватизации (АП) принадлежит 96,89% акций Reverta, а другим акционерам - 3,11% акций. Ранее Агентство приватизации владело 84,15% акций компании, а ЕБРР - 12,74%.

Агентство приватизации приобрело 12,74% акций Reverta у ЕБРР, заплатив один евро, сообщил пресс-секретарь АП Гунтис Карклиньш.

Согласно утвержденному Европейской комиссией плану реструктуризации Parex banka компания Reverta должна прекратить деятельность до конца 2017 года.

Правительство пригласило ЕБРР стать акционером Parex banka, принимая во внимание опыт ЕБРР в сфере реструктуризации и хорошую репутацию в финансовой отрасли. 16 апреля 2009 года между латвийским государством, АП, ЕБРР и Parex banka были заключены договор о покупке акций Parex banka" и акционерный договор.

15 декабря 2014 года правительство приняло решение о реструктуризации обязательств в отношении ЕБРР, согласно которому АП должно было осуществить заключительный платеж ЕБРР и погасить гарантии, предоставленные государством. Соглашение предусматривало также откуп акций Reverta, принадлежащих ЕБРР, за один евро. "Выкупив акции ЕБРР, Агентство приватизации завершило реструктуризацию обязательств", - сказал Карклиньш.