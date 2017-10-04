Трейбергс считает, что нельзя поддерживать одобренные правительством законодательные поправки, согласно которым покупка полисов OCTA станет обязательной для транспортных средств, не участвующих в дорожном движении. Это негативно повлияет на любое фермерское хозяйство, увеличит расходы и негативно отразится на себестоимости сельскохозяйственной продукции, пояснил Трейбергс.

"Мы определенно выступаем против приобретения OCTA, если транспортное средство не используется на дорогах", - отметил Трейбергс.

По его словам, это несправедливо, когда за допущенные другими ошибки на дорогах косвенно должны платить порядочные владельцы транспортных средств, которые не создают дорожно-транспортных происшествий.

Трейбергс допускает, что новые поправки разработаны под воздействием лобби страховых компаний, поскольку страховщики надеются увеличить свою прибыль.

Как уже писал портал Delfi, после вступления в силу новых законодательных поправок страховые полисы OCTA придется приобретать для транспортных средств, которые не участвуют в дорожном движении, но используются в других местах, где транспортное средство имеет возможность ехать.

Соответствующие поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев сухопутных транспортных средств подготовило Министерство финансов. Поправки были одобрены Кабинетом министров, но их еще должен рассмотреть Сейм.

В Минфине подчеркивают, что согласно включенному в закон о дорожном движении определению дорожно-транспортное происшествие может произойти в любом месте, где возможно движение транспорта, если в ДТП участвует транспортное средство.