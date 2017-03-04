Лидеры рейтинга - Ралфс Янсонс (на фото - слева) с 72 должностями, итальянец Паоло Беттиол с 62 должностями и Гунтис Равис (на фото - справа), занимающий 53 должности. В Топ-10 также вошли Эдгарс Шкендерис (39 должностей), Мартиньш Лама (34), Игорь Розанов (33), Михаил Кочнев (33), Валерий Шнайдер (32), Артур Ересько (32) и Алвис Красовскис (31).