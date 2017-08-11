Финский концерн по продаже лекарств Oriola решил продать свой бизнес в странах Балтии.

13 июля предприятие сообщило на Хельсинкскую биржу о своих планах дивестировать бизнес в Балтии, в полугодовой отчетности концерна отражено завершение деятельности.

В Латвии компания ведет бизнес через фирму Oriola Rīga. По данным Crediweb.lv, в 2016 году оборот Oriola Rīga составил 23,65 млн евро, прибыль - 429,7 тыс. евро. В фирме работают 70 человек.

Оборот действовавшего в Эстонии Oriola в 2016 году составлял 11,5 млн евро, прибыль - 200 000 евро. В мае прошлого года концерн продал открытое в апреле того же года предприятие по оптовой торговле дочерней фирме Soome Oriola - компании Oriola Estonia.

В конце прошлого года фирма Oriola Estonia ставила целью на нынешний год продолжать деятельность и заработать прибыль, которая покрыла бы убытки за 2016 год на сумму 68 000 евро, оборот предприятия в прошлом году составлял 1,4 млн евро.

AS Oriola и Oriola Estonia работают в Эстонии в сферах оптовой и розничной продажи лекарств, экологической продукции, товаров для поддержания здоровья и косметических средств. AS Oriola и Oriola Estonia OЬ принадлежат концерну Oriola KD.

Oriola KD через свои дочерние предприятия действует кроме Балтийских стран также в Финляндии, Швеции, Дании и России.