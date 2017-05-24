Финский концерн Kesko продал фонду недвижимости UAB Baltic Retail Properties здания семи магазинов сети строительных магазинов K Senukai компании Kesko Senukai в Эстонии и Латвии.

В рамках этой же сделки Kesko приобрел 10-процентную долю в фонде, сообщил Kesko бирже. Главный пайщик UAB Baltic Retail Properties — обладающий 70 процентами международный фонд инвестиций в недвижимость, которым руководит расположенная в США компания W.P.Carey Inc.

Общая стоимость сделки составляет около 174 млн евро. Цена продажи принадлежавших Kesko объектов недвижимости составила 64 млн евро, а прибыль от сделки - 50 млн евро. Финансовый нетто-поток Kesko Group от сделки до уплаты налогов составляет около 58 млн евро.

Сделка не имеет существенного воздействия на прибыль концерна.

Основанная на арендных договорах Baltic Retail Properties сумма непрерывных обязательств Kesko вырастет на 124 млн евро с 19 объектов.

Kesko Senukai в концерне подчиняется деятельность строительных магазинов в Балтии и Беларуси. В регионе компании принадлежит 54 магазинов. В прошлом году выручка компании составила около 600 млн евро.