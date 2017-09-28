Латвийское мясоперерабатывающее предприятие Forevers в будущем году планирует приступить к строительству нового завода, вложив в него около 22 млн евро. Это позволит увеличить долю компании на местном рынке и расширить возможности сбыта продукции за пределы страны, сказал в интервью агентству LЕТА председатель правления предприятия Forevers Андрей Ждан.

"Мы уже два года в процессе проектирования нового завода. Рассчитываем начать строительство в начале следующего года и закончить его в 2019 году. Предварительный расчет стоимости - 22 миллиона евро", - рассказывает глава компании.

Возможности привлечения финансирования европейских фондов для развития проекта пока рассматриваются. О том, в какой мере на каком-либо из этапов проекта будут привлечены европейские деньги, сейчас слишком рано говорить. Но компания работает на разных уровнях, в том числе проводит переговоры с банками для привлечения средств, рассказал Ждан.

"На сегодняшний день наши производственные мощности исчерпаны. Дальше уже сложно развиваться. На площади нынешнего завода - 8250 кв. м - уже негде ставить новое оборудование. Новое производство будет в полтора раза больше нынешнего. А именно - 14 тыс. кв. метров. Плюс освободится 60% площади старого здания - мы сможем его использовать, у нас есть планы на эту площадь", - сказал руководитель предприятия.

Сейчас почти вся продукция Forevers реализуется в Латвии, и только полтора процента уходит в Эстонию. "В настоящее время мы занимаем порядка 17% местного рынка мясных изделий. С новым заводом и новыми мощностями можно думать и о покорении других рынков. Потому что сейчас, как бы вам ни казалось, что называемые мною цифры громадные, в масштабах других стран они очень маленькие. Никого мы не интересуем с такими крохотными объемами. В том числе и поэтому нам нужен новый завод", - говорит Ждан.