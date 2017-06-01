Проект масштабной застройки квартала Кливерсале, где помимо новостроек должны появиться скверы, променад и пристани, ждал своего часа. И вот накануне на строительной площадке нового жилого комплекса River Breeze Residence прошёл праздник стропил. Элитная многоэтажка возведена под крышу. К настоящему моменту зарезервировано или продано 11 из 48 апартаментов на Кливерсале.

Семиэтажное здание находится на ул. Кугю, 28. Стоимость апартаментов – от 3300 до 6000 евро за квадратный метр в зависимости от отделки. Среди покупателей преимущественно местные жители, который выбирают элитную собственность с видом на Вецригу.

Общий объём инвестиций – около 20 млн евро. Комплекс River Breeze Residence – первый этап амбициозного проекта нового городского квартала на Кливерсале.

Председатель правления Pro Kapital Latvia Паоло Микелоце рассказал порталу DELFI, что общий объем инвестиций в застройку квартала превысит 100 млн евро. На Кливерсале появятся различные здания, а также будет благоустроенна территория, открытая для горожан, – скверы, пристани, променад, ресторан с видом на закат. Планируется, что весь проект будет полностью реализован в ближайшее десятилетие.

Напомним, что возведение первого жилого комплекса было начато летом прошлого года. Компания Kliversala доверила строительство River Breeze Residence предприятию LNK Industries.

Площадь семиэтажного здания - 12 850 квадратных метров с двумя подземными этажами, где разместятся парковки. Всего запланировано построить 48 квартир площадью от 56 до 316 квадратных метров. Апартаменты, находящиеся на первом этаже, будут оборудованы в стиле town house на двух уровнях. У них будет огороженная внешняя территория – что создаст ощущение частного дома в самом центре Риги.

"На месте, где сейчас стоит здание, в начале была 6-7 метровая строительная яма, при возведении использовано почти 7,5 тысячи кубических метров бетона. К работам привлечено около 200 строителей", - пояснил член правления генподрядчика АО LNK Industries Евгений Лоцов.