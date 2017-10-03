Банк Латвии в четверг, 5 октября, выпускает комплект коллекционных монет, посвященных латышскому поэту Эдуарду Вейденбауму, сообщили в центробанке.

Комплект из двух серебряных монет номиналом по 2,5 евро выполнен как стилизованное изображение очков, ассоциирующихся с образом Вейденбаума, знакомым по единственной сохранившейся аутентичной фотографии поэта.

На аверсе каждой монеты изображены облака, на одной из монет вверху слева помещено факсимиле подписи Вейденбаума, а внизу - строчка из его стихотворения. В верхней части второй монеты слева расположена строчка из еще одного стихотворения поэта.

На реверсе обеих монет в средней части изображена горизонтальная полоса со следами человека на снегу. В верхней части одной монеты полукругом размещена надпись Eduards, второй - Veidenbaums.

Автор графического дизайна комплекта монет - художник Арвид Приедите, автор пластического дизайна - Лигита Францкевича. Монеты изготовлены на монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt в Нидерландах.

Комплект монет посвящен 150-летию со дня рождения поэта.

Максимальный тираж комплекта Эдуард Вейденбаум - 3000 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 80 евро.