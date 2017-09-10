У Латвии нет своих островов в море, но озера и реки имеются в изобилии, а на них тоже есть острова, некоторые из которых можно купить. Выбор островов, выставленных на открытую продажу, не так велик, но желающие могут выбрать из нескольких вариантов.

"Островов в Латвии не так много и на продажу они выставляются нечасто. Большинство продающихся островов, конечно, находится в Латгалии. Острова часто входят в состав более крупного объекта недвижимости. Сделки с островами происходят в частном порядке, владельцы стараются не афишировать их публично.

В Латвии острова покупаются и используются в качестве своеобразной экзотики для личных нужд богатых людей. Недвижимость на острове позволяет получить больше приватности, возможность для более дискретной жизни, это элемент статуса, в котором есть своеобразный шарм.

Интересно, что в Литве, которая, как и мы, не обладает морскими островами, острова во внутренних водоемах используются для развития туризма, например, для создания СПА-комплексов, гостевых домов и так далее.

С практической точки зрения, недвижимость на островах имеет множество недостатков: сложно построить инженерные коммуникации, логистика и доступ на остров затруднены, что в чрезвычайных ситуациях может быть чревато серьезными последствиями. Недвижимость на островах больше подвержена влиянию природной стихии, например, наводнениям", - комментирует представитель компании Latio Атис Скрастиньш.